Meclis Başkanı Öztürkler, BBP Genel Başkanı Destici ve heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’deki siyasi partilerin KKTC’ye “Milli dava” olarak bakmasının memnuniyet verici olduğu ifade ederek, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine moral ve güç kattığı belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Öztürkler konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşundan Kıbrıs Barış Harekatı’na, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına kadarki süreçte en ön safta yer aldığını belirtti.

Öztürkler, Denktaş’ın tüm yaşamı boyunca Kıbrıs Türklüğünün ve Türkiye’nin çıkarlarını dirayetle savunan bir devlet ve siyaset adamı olduğunu ifade etti. Denktaş’ın çizdiği yolda bugün kendilerinin yürüdüğünü belirten Öztürkler, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu yola hayatını adamış ve mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

BBP kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “Rum yönetimini tanımak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaktır, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımak KKTC’yi yok saymaktır” açıklamasına atıfta bulunan Öztürkler, Rum Yönetimi’nin ikinci adımda KKTC’deki Türk askerinin çekilmesini talep edeceğini ve Kıbrıs’ı tek bir yönetim altında 1974 öncesine döndürme niyeti taşıdığını söyledi. Bu bağlamda Kıbrıs konusundaki tartışmaların tehlikeli boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Öztürkler, Yazıcıoğlu’nu rahmetle andı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısına teşekkür eden Öztürkler, bu açıklamanın uluslararası kamuoyuna verilen güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda güvenlik ve istikrar açısından da hayati önemde olduğunu belirten Öztürkler, Rum yönetimi ve İsrail ile yaşanan bölgesel gerilimlerin, KKTC’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için bir güvence olduğunu dile getiren Öztürkler, bu desteğin her koşulda süreceğini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye’deki siyasi partilerin KKTC’ye “milli dava” olarak bakmasının memnuniyet verici olduğu ifade eden Öztürkler, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine moral ve güç kattığı belirtti.

Öztürkler, iki devletli çözümden geri adım atılmayacağını vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik temelinde uluslararası alanda tanınmasının artık ertelenemez bir hak olduğunu söyledi.

KKTC’nin varlığının tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Öztürkler, bu konuda Türkiye ile tam bir fikir birliği içinde olduklarını dile getirdi.

-Destici

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, KKTC’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını kaydederek, Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin Kıbrıs’ta da güçlü bir şekilde hissedilmesi gerektiğini ifade ederek, KKTC’nin tanınması için uluslararası platformlarda daha aktif bir diplomasi yürütülmesi çağrısında bulundu.

Ziyarette, heyetler arasında hediye teatisinde bulunuldu. Ayrıca Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul salonu gezilerek, KKTC’nin yasama süreci hakkında heyete bilgi verildi.

Meclis Başkanı Öztürkler, KKTC’nin demokratik yapısının güçlendirilmesi adına Türkiye ile iş birliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi.