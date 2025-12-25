Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (BRTK) kuruluşunun 62'nci yıl dönümünü kutladı.

Kurum Müdürü Meryem Özkurt’a kutlama mesajı gönderen Yurtsever, BRTK’ya emek verenlere de şükran ve minnet duygularını iletti.

Yurtsever’in mesajı şöyle:

“GAÜ adına şahsınızda, ‘halkımızın ve devletimizin’ görsel ve işitsel hafızasının en önemli temsilcisi; Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kuruluşunun 62’inci yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum.

Bu vesileyle; mümtaz kurumunuzun tüm tarihi boyunca, emekleri ve çalışmaları ile onurla yer edinen, kurucu kadrosu ve diğer değerli mensuplarına şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. Artık bedenen aramızda olmayanlara rahmet, hizmet bayrağını geçmişten bugüne devralanlara ise sağlık ve esenlikler diliyoruz.”