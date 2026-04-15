UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye’de son günlerde yaşanan şiddet olaylarının acı ve endişe yarattığını belirterek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Gardiyanoğlu, Kahramanmaraş’ta bugün, Şanlıurfa’da ise dün bir okulda yaşanan silahlı saldırıların toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade etti.

Saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Gardiyanoğlu, “Eğitim kurumları başta olmak üzere toplumun hiçbir alanı şiddetin gölgesinde kalmamalıdır” dedi.

Çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda yetişmesinin yalnızca bir temenni değil, ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Gardiyanoğlu, şiddetin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına başsağlığı dileklerini yineledi.