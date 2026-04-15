Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde, otomobil kazanan talihli aracını bugün teslim aldı.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, 024940 numaralı biletin sahibi İsmail Kali, Kombos’a giderek Mercedes GLA-180 Hybrid 2026 model aracını aldı.
CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ile CTP Mali Sekreteri ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul aracı talihliye teslim etti. Kişi ve Şenkul aracı kazanan aileye “Güzel günlerde kullanma” temennisinde bulundu.