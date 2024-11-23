Gardiyanoğlu’nun mesajı şöyle:

“Bir öğretmen annenin oğlu olarak, dünyanın kuşkusuz en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlamanın gururu ve heyecanını paylaşıyorum. Ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan adımları atmasında, geleceğe sağlam temellerle ulaşmasında en önemli görevi öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Toplumların gelişmesinde, ilerlemesinde ve kalkınmasında en büyük paya sahip olan öğretmenler, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır ve onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Başöğretmen unvanının verildiği bu anlamlı günde, fedakarca mesleğini ifa eden, tüm değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım."