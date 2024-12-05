Gardiyanoğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının, kadınlar için toplum hayatına katılımın önünü açtığını, demokrasinin ve kalkınmanın ölçüsü olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulü ile, dünyanın pek çok ülkesinden önce, Türk kadını siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit haklara sahip olmuştur. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kadınlara verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, kadınlar için toplum hayatına katılımın önünü açmış, demokrasinin ve kalkınmanın ölçüsü olmuştur. Bugün kadınlarımız, eğitimden sanata, spordan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda ülkemizi başarıyla temsil etmekte ve gurur kaynağımız olmaktadır. Fedakârlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin ve güçlü bir şekilde görmek ve onlara daha eşit, daha adil ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu inançla, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yıldönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın hakları Gününü kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."