Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve Girne bölgesi Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluları ve personeli ile bir araya gelen Gardiyanoğlu, sosyal hizmet uzmanlarının sıkıntıları ile daireye bağlı kurumların ihtiyaçları hakkında da bilgi aldı.

1983 yılından bu yana, her yıl mart ayının üçüncü salı gününün sosyal hizmet uzmanları ve emekçileri tarafından “Dünya Sosyal Hizmet Günü” olarak kutlandığını kaydeden Gardiyanoğlu, sosyal hizmetlerin odağının insan olduğunu ve toplumun en sancılı kesimlerine hizmet verdiğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Günün yirmi dört saati süreklilik esası ile büyük fedakarlık ve özveri içinde çalışan Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutlarım” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi personeline Engelsiz Yaşam Evi’ne devam eden gençlerin el emeği ürünlerinden hediyeler verdi.