Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Bakanlık Basın Bürosu açıklamasına göre, Ankara’da TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek olan Gardiyanoğlu, bakanlık çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunacak.

Gardiyanoğlu ayrıca, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile de bir araya gelecek.

Gardiyanoğlu, temaslarında, çalışma yaşamı yanında, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler başlıklarında yapmayı planladığı yeni projeleri gündeme getirecek.

Sadık Gardiyanoğlu’na, Müsteşar Serkan İlseven, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse eşlik ediyor.

Bu sabah temaslarda bulunmak amacıyla ülkeden ayrılan Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyeti, Ankara'da, Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu karşıladı.