UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşen ve iki maç sonunda toplamda 4-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig mesaisine başlayacak.

Liverpool maçı nedeniyle Süper Lig'de oynayacağı Göztepe müsabakası ertelenen sarı-kırmızılıların karşılaşmayı hangi tarihte oynayacağı merak ediliyordu.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın Göztepe maçını oynayacağı zaman ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

“NORMALDE TRABZON SONRASI İZMİR DEPLASMANI İSTEMEYİZ”

Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi." dedi.

“ÇEYREK FİNALE ÇIKSAYDIK…”

Eray Yazgan, "Eğer turu atlamış olsak, 7-14 Nisan'da Avrupa oynayacağımız için, 21-22-23 Nisan'da planlanan Türkiye Kupası maçlarını tehir edip bizi ve Samsun'un lig maçlarını o tarihlerde oynatacaktı TFF. Şu anda görünen durum, önce biz Trabzonspor deplasmanına gideceğiz ve ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında da yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'u ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.