UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Galatasaray, çeyrek final yolunda Liverpool deplasmanına çıkacak. Anfield'taki rövanş maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA'nın 25 Şubat'taki Juventus maçı nedeniyle verdiği ceza nedeniyle Galatasaray, Liverpool rövanşına seyircisi olmadan çıkacak.

Son 16 turunun ilk ayağında Galatasaray 10 Mart'ta evinde İngiliz ekibini 1-0 yenmişti.

Liverpool'da oynanacak karşılaşmada Galatasaray, galibiyet ya da beraberlik durumunda çeyrek finale yükselen takım olacak. Liverpool'un tek gol farkla galibiyeti durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Galatasaray, Liverpool engelini aşması halinde çeyrek finalde, Chelsea'yi dünkü maçta farklı skorla geçen Paris Saint-Germain ile eşleşecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Oyuncularıma inanıyorum. Neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.

Gabriel Sara ve Okan Buruk Liverpool maçı öncesinde basın toplantısı yaptı.

Önceki maçta gördüğü kartla Davinson Sánchez bu maçta cezalı konumuna düştü ve takımda yer almıyor.