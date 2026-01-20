EFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında İngiliz devi Manchester City'yi konuk etti. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Karşılaşmanın 22 ve 24. dakikalarında Hogh'un golleriyle geçen Bodo/Glimt ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Norveç temsilcisi 58. dakikada Hauge'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı.



Manchester City, 60. dakikada Cherki'nin golüyle skoru 3-1'e taşısa da bı gol geri dönüş için yeterli olmadı.