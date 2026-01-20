EFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında İngiliz devi Manchester City'yi konuk etti. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın 22 ve 24. dakikalarında Hogh'un golleriyle geçen Bodo/Glimt ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Norveç temsilcisi 58. dakikada Hauge'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Manchester City, 60. dakikada Cherki'nin golüyle skoru 3-1'e taşısa da bı gol geri dönüş için yeterli olmadı.

KKTC Toplu Ulaşım Master Planı Komisyon’da oy birliğiyle kabul edildi
KKTC Toplu Ulaşım Master Planı Komisyon’da oy birliğiyle kabul edildi
İçeriği Görüntüle