Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip 3 puanı 3 golle aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı ve puanını 46 yaptı.

Sara maçta duble yaparken Osimhen Galatasaray'da 50. golüne ulaştı. Sara, Süper Lig'de bu sezon en erken gol atan oyuncu oldu. Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

3 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, bunların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.

SANE, LİGDE 10 MAÇ SONRA YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

1' Sara'nın 30. saniyede gelen golüyle Galatasaray öne geçti

23' Jakobs maçın ilk sarı kartını gördü

27' Barış Kalaycı'nın golüyle maça eşitlik geldi: 1-1

45' İlk yarı beraberlikle sonuçlandı

İKİNCİ DEVRE

46' Galatasaray'da Lucas Torreira çıktı, Mario Lemina oyuna girdi

51' Sara hem kendisinin hem takımının ikinci golünü attı: 2-1

55' Osimhen farkı 2'ye çıkardı: 3-1

64' Galatasaray'da Jakobs ve Yunus yerine Kazımcan ile Eren dahil oldu

68' Barış Alper sarı kartı gördü ve cezalı duruma düştü

70' Sallai yerine Icardi oyuna girdi

79' Osimhen çıktı Kaan Ayhan oyuna girdi

90' Maç sona erdi

SIRADA MANCHESTER DEPLASMANI

Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.