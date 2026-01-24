Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi, zamanında yapılan çalışmalar nedeniyle etkiki yağışlara rağmen olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada 23–24 Ocak 2026 tarihleri arasında etkili olan yağışlar sonrasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi tarafından göletler ve dere yataklarında saha kontrolleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

- 23-24 Ocak’ta en fazla yağış 116 kg/m2 ile Selvilitepe’ye oldu

Açıklamada, “Meteoroloji Dairesi verilerine göre, 23–24 Ocak 2026 tarihleri arasında en fazla yağışın Selvitepe’de 116,0 kg/m² olarak kaydedildiği, bunu Kozanköy 67,7 kg/m², Alsancak 66,0 kg/m², Boğaz 50,4 kg/m², Salamis 42,2 kg/m², İskele 41,5 kg/m², Kalkanlı 40,1 kg/m², Çamlıbel 40,2 kg/m², Taşpınar 37,7 kg/m² ve Sandallar 37,4 kg/m² izlediği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle önceden su toplamış olan göletlerde seviyelerinin yükseldiği, temizlenen dere yatağı ve akarların yoğun yağışları sorunsuz taşıdığı, bazı bölgelerdeki kısa süreli taşmaların ise yerel yönetimler, sivil savunma ve su dairesi tarafından gerekli müdahalelerle bertaraf edildiği ifade edildi. Su seviyeleri taşma gösteren göletlerin ise kontrol ve sürekli gözlem altında tutulduğu vurgulandı.

Şu ana kadar zamanında yapılan çalışmalar neticesinde herhangi olumsuz bir durumun bildirilmediğini ve bakanlığa bağlı ekiplerin görev başında olduğunu kaydeden Su İşleri Dairesi, bu yağışlarda zarar bildirimi yapan üreticiler için de Bakanlığın gerekli çalışmaları yaptığını bildirdi.