“Futbolun gelişmesi için altyapıya önem verilmeli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Futbol Kulüpler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, futbolun büyük bir camia olduğunu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun da önemli bağlantılarının olduğunu belirterek, ülkede en fazla taraftara sahip spor dalı olan futbolun gelişmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Uluslararası camiada ülke sporuna uygulanan haksız engellemeler ve kısıtlamalara rağmen olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; oyuncular, futbol sahaları ve spor tesisleri konusunda ilerlemeler yaşandığını vurguladı.

Futbolun gelişmesi için dış temasa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, devletin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı girişimlerin olumlu gelişmelere vesile olduğunu dile getirdi.

Kurumsal bağların gelişmesi için çalışmaların sürmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı temasın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, futbolun gelişmesi için herkesin uğraş vermesi gerektiğini anlatarak, altyapıda futbolcu yetiştirilmesi ve maçlarda daha çok taraftar olmasının önemine vurgu yaptı.

Pandemi döneminde futbolun oynatılamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomi geliştikçe spora yapılan katkıların da arttırılacağını kaydetti.

Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nu yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Tatar, futbolculara, antrenörlere, kulüp yöneticilerine ve hakemlere de yeni sezonda başarılar diledi.

-Karavezirler

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülke gençliği için Türkiye Kulüpler Birliği ile birlikte çalışma yapılmasının önemine dikkat çekti.