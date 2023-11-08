Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) kıdemli üyesi Dr. François Burgat, senatörlerin "siyonizm karşıtlığının suç sayılmasına" yönelik girişimini, Fransa'nın İsrail politikasındaki "körlüğünü" perçinleyen bir durum olarak değerlendirdi.

François Burgat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ülkesinin İsrail yanlısı tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Burgat, işlediği suçlarla sadece Gazze'de değil, Gazze dışında da her geçen gün "sınırı aşan" İsrail'in, ayrım gözetmeksizin bütün halka baskı uyguladığını ve katliam yaptığını söyledi.

İsrail'in Filistin halkını toplu şekilde cezalandıran saldırılarının dünyanın birçok yerinde protesto dalgası başlattığını dile getiren Burgat, Fransa'nın İsrail yanlısı politikasını "körlük" olarak niteledi.

Fransız siyasetinin tek taraflı "körlüğünü" gösteren şeylerden birinin İsrail hükümetinin "koşulsuz ve aktif" desteklenmesi olduğunu belirten Burgat, bu körlüğün siyonizm karşıtlığının "suç" sayılması girişimiyle ikiye katlandığını belirtti.

Burgat, Fransa'nın, İsrail'i boykot çağrısı yapanlara karşı baskı uygulamasını ve Filistin'e destek gösterilerini yasaklamasını körlük eğilimini gösteren hususlar olarak değerlendirdi.

Ayrıca Burgat, ülkelerin İsrail-Filistin meselesine bakışında "çifte standart" uyguladığına dikkati çekerek, Fransa'da da çoğunluktaki siyasi sınıfın Filistin meselesini "akılcı ve gerekçeli" bir zeminde tartışmak gibi bir gündemi olmadığını söyledi.

Fransız siyaset bilimci, yasa tasarısının ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

- Senatoda siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi

Cumhuriyetçi Partiden Senatör Stephane Le Rudulier, Filistin'e destek gösterilerinde İsrail bayraklarının yakıldığını belirterek, "Siyonizm karşıtlığının suç sayılması" için girişimde bulunmuştu.

Le Rudulier'in öncülüğünde 16 senatör, Senatoya sundukları yasa tasarısında İsrail devletinin varlığını sorgulayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro, İsrail'e hakaret edenlere ise 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verilmesini istemişti.

Tasarıda, İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya ise 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep edilmişti.

Yasa tasarısının parlamentoda ne zaman ele alınacağına ilişkin tarih belirtilmedi.

- Filistin'e destek gösterilerine yasak uygulanıyor

Fransa hükümeti 7 Ekim'den sonra "kamu güvenliği" gerekçesiyle Filistin'e destek gösterilerine topyekun yasak uygulama kararı almış, bu karar ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay ise gösterilere ilişkin toplu bir yasak kararının alınamayacağını belirterek, yetkililerin olay bazlı karar vermeleri gerektiğine hükmetmişti.