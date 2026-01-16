Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu, fizyoterapi mesleğini doğrudan ilgilendiren mevcut ve planlanan düzenlemeler çerçevesinde, sağlık politikalarının şekillendiği kritik bir süreçte Meclis'te ve ilgili resmî makamlar nezdinde yoğun temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde; fizyoterapistlerin sağlık sistemi içerisindeki görev, yetki ve sorumluluk alanları, sahada karşılaşılan yapısal sorunlar ve yapılması planlanan düzenlemelerin mesleğe etkileri ele alındı. Görüşmelerde, fizyoterapinin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir bileşeni olduğu vurgulanarak, mesleğin bilimsel ve kamusal değerinin mevzuat düzeyinde güçlendirilmesinin gerekliliği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı nezdindeki temasların ardından Başbakanlık ile yapılan görüşmelerde ise toplum sağlığını önceleyen sürdürülebilir bir sağlık sistemi için fizyoterapi hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu temasları takiben, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk ve tek fizyoterapist milletvekili olan Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ile bir araya gelindi.

Görüşmelerde, fizyoterapi mesleğinin mevcut durumu, yasal ve yapısal ihtiyaçları ile mesleğin sağlık sistemi içerisindeki konumunun güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri kapsamlı biçimde ele alındı.

Sayın Emre Çalışkan’ın Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan fizyoterapist meslektaşlarla bir araya gelerek mesleğe ilişkin güncel gelişmeleri ve ortak ihtiyaçları istişare etmesi, karşılıklı deneyim paylaşımı ve ortak bir mesleki vizyon oluşturulması açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu, "sağlık alanında yürütülen düzenleme çalışmalarını yakından takip etmeye, mesleğimizin hak ve yetkilerini kararlılıkla savunmaya ve fizyoterapistlerin sağlık sistemi içerisindeki yerini güçlendirecek yapıcı katkılar sunmaya devam edeceğini" duyurdu.