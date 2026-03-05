Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, akaryakıt tedarikinde bir sıkıntı olmadığını yineledi.

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları nedeniyle akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine dair iddialar üzerine Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Çağdal, “Tedarikte bir sıkıntı kesinlikle yok” dedi.

K-Pet ve Alpet yetkilileri ile bu sabah görüştüğünü dile getiren Çağdal, firmaların yakıt aldıkları kaynaklardan normal şekilde yakıt almaya devam ettiğini kaydetti. Çağdal, “Şu an için tedarikte bir sıkıntı yok. Benzincilere istedikleri ürünü veriyorlar” diye konuştu.

Levent Çağdal, iki gün önce yaptığı yazılı açıklamada da, KKTC’de akaryakıt arzının güvende, stokun yeterli olduğunu belirterek, vatandaşları sakin olmaya çağırmıştı.