Politis gazetesinin haberine göre, ABD Büyükelçiliği’nde dün, 1974 yılında adada ABD Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada öldürülen Roger Davis ile elçilik memuru Antoinette Varnavas anısına düzenlenen etkinlikte konuşan Fischer, Davis, Varnavas ve o dönemde ölen tüm kişilerin trajik kaybının 50 yıldır elçilik çalışanlarını etkilediğini kaydetti.

Habere göre Fischer, ABD Büyükelçiliği’nin adadaki iki toplum arasındaki iletişimin ilerletilmesini desteklediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararları zemininde adil ve kalıcı bir çözüme katkıda bulunmak için çalıştığını belirtti.

Fischer ayrıca, ABD’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı kritik işi desteklediğini de ifade etti.

Gazete, büyükelçilik binasında dün, Davis ile Varnavas’ın anısına çelenk koyma töreni yapıldığını, ABD bayrağının yarıya indirildiğini ve Fischer’in Varnavas’ın Koruçam’daki mezarını ziyaret edeceğini yazdı.