Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıma çabasına rağmen hükümetin, Batı Şeria'da güvenlik ve mali istikrarı sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yayımlanan açıklamaya göre, Mustafa, Beytullahim ilini dolaştı.

Başbakan Mustafa, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıma çabalarına rağmen Batı Şeria'da güvenlik, mali ve finansal istikrarın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkı aleyhinde süregelen saldırıları ve bölgenin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesi nedeniyle oluşan zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Mustafa, ayrıca İsrail'in bağımsız bir Filistin devletinin oluşumunu kökten engellemek amacıyla Batı Şeria'yı Gazze Şeridi'nden ayırma girişimlerinin yol açtığı sıkıntılara da dikkati çekti.

Mustafa, Gazze Şeridi'nin, Kudüs ve diğer Filistin toprakları gibi Filistin devletinin bölünmez bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail saldırıları sona erdiğinde, Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın siyasi, coğrafi ve kurumsal olarak yeniden birleştirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirten Mustafa, ulusal uzlaşının gerekli olduğunu; tek, bağımsız ve birleşik bir Filistin devletinin kurulması yolunda olduklarını ifade etti.

Mustafa, "Filistin halkı aleyhinde yürütülen soykırımı durdurmak, Gazze Şeridi'nin yeniden işgal olmaktan kurtarmak, insani yardım konularına odaklanmak, yeniden inşa sürecini başlatmak ve kurumları birleştirmek" amacıyla diplomatik çabaların sürdürüldüğüne dikkati çekti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 794 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.