Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, kendisini suikastla tehdit eden Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye karşı sessizliğini bozarak "Böyle bir suç girişimi göz ardı edilmemelidir. Bununla mücadele edeceğim." dedi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Marcos Jr, Facebook hesabı üzerinden, Duterte'nin, öldürülmesi halinde kendisini öldürmesi için suikastçi tuttuğunu söylemesine yanıt olarak video mesaj yayımladı.

Marcos Jr, Duterte'nin ofisinin bütçeden gelen fonları "kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili meşru soruları yanıtlamayı reddetmesi" nedeniyle konunun çığırından çıktığını belirterek, "Böyle bir suç girişimi göz ardı edilmemelidir. Bununla mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Duterte'nin "açık tehditleri ve hakaretlerinin" endişe verici olduğunu kaydeden Marcos Jr, bu tür ifadelerin Filipinler gibi demokratik ülkede yeri olmadığını dile getirdi.

Marcos Jr, "Bir Devlet Başkanı'na suikast planlamak bu kadar kolaysa, sıradan vatandaşlarımıza ne demeli?" diye konuşarak, olayların barışçıl bir şekilde gerçeğin ortaya çıkarak sonuçlanmasını umduğunu vurguladı.

Her türlü durumda hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini aktaran Marcos Jr, "Bu nedenle başkalarının tüm ülkeyi siyasi bataklığa sürüklemesine izin vermeyeceğim." şeklinde konuştu.

- Duterte'nin suikast açıklaması

Devlet Başkan Yardımcısı Duterte 23 Kasım'da, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçi tuttuğunu söylemişti.

Duterte, söz konusu açıklamasını, ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere Temsilciler Meclisi'nde bulunduğu sırada yapmıştı.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr. ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.