Pakistan, Ramazan Bayramı sebebiyle Afganistan'a karşı operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ateşkesi Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın talebi üzerine ilan ettiklerini açıkladı.

Taliban da saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Afganistan'da Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid. "Bu karar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar dahil olmak üzere kardeş arabulucu ülkelerin taleplerine yanıt olarak alınmıştır. Afganistan, bu dost arabulucu ülkelerin iyi niyeti ve yapıcı çabaları için müteşekkirdir" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını aktarıldı.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan'ın Pazartesi gecesi Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 143 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Taliban hükümeti ise saldırıda 400'den fazla kişinin öldüğünü ve 265 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Pakistan, ⁠saldırıda uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin hedef alındığı yönündeki Taliban iddialarını reddederek, "askerî tesislerin ve terör destek altyapısının hassas bir şekilde hedef alındığını" belirtmişti.

2,600 kilometrelik sınırı paylaşan Afganistan ve Pakistan arasındaki bu çatışma, iki komşu ülkenin tarihindeki en kötü dönem olarak görülüyor. Bir zamanların yakın müttefiki olan bu iki komşu arasındaki çatışmalar, geçen ay Pakistan'ın Afganistan'daki askeri ve militan üslerini hedef aldığını söylediği hava saldırılarıyla şiddetlendi.

Pakistan, ⁠kendisine saldırılar düzenleyen militanların Afganistan'da saklandığını iddia ediyor. Taliban ise bu suçlamayı reddederek, militanlarla mücadelenin Pakistan'ın kendi iç sorunu olduğunu savunuyor.

Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki'nin makamı, Afganistan'ın diplomatik bir çözüm konusunda Pakistan'a olan güvenini kaybettiği belirtti.

"MAHŞER GÜNÜ GİBİYDİ"

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda ölenlerin çoğunun siviller ve tedavi gören bağımlılar olduğunu ekledi.

Görgü tanıkları, merkezdeki insanların akşam namazını bitirdiği sırada üç bombanın patladığını, bunlardan ikisinin doğrudan hasta odalarına ve koğuşlara isabet ⁠ettiğini bildirdi.

Tesiste ⁠tedavi gördüğünü söyleyen 50 yaşındaki Ahmed, o anları şöyle anlattı: "Her yer bir anda alev aldı. Mahşer günü gibiydi. Arkadaşlarım gözlerimin önünde yanıyordu ve hepsini kurtarmayı başaramadık."