ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde savaş başlatmasının esas nedenini İran'ın nükleer silah elde etmeye çok yaklaşması olarak niteliyor.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silahıyla ilk İsrail'i ardından ABD'yi hedef alacağını belirterek, "Bunu bir saat veya bir gün içinde kullanırlardı." dedi.

TRUMP'IN SONRAKİ ADIMI NE OLACAK?

Amerikan New York Times gazetesi, bu açıklamalarından yola çıkarak Trump'ın İran'ın elindeki nükleer yakıtı ele geçirmek için operasyon emri vermeyi gözden geçirdiğini yazdı.

Gazete konuyla ilgili haberinde " Trump'ın bir sonraki kararı: Risk Ne Olursa Olsun İran'ın Nükleer Yakıtını Ele Geçirmek mi?" başlığını kullandı.

"TARİHİN EN RİSKLİ OPERASYONU"

New York Times, İran'ın nükleer yakıtını ele geçirme veya imha etme görevinin modern Amerikan tarihindeki en riskli askeri operasyonlardan biri olacağına dikkat çekti. Bu operasyonun El Kaide Lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyondan çok daha komplike ve tehlike olacağı belirtildi.

Nükleer silah yapımında kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyumun büyük ölçüde İsfahan'da dağın derinliklerindeki tesisteki depolandığı tahmin ediliyor.

Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş bu uranyum stoğunun her biri bir arabanın bagajına sığabilecek büyüklükteki konteynelerde gaz halinde bulunuyor.

Operasyon sırasında konteynerlerin delinmesi halinde radyoaktif sızıntı riski de bulunuyor. Birbirine çok yakın tutulması durumunda konteynerlerin nükleer reaksiyonu tetikleme riski de var.

İRAN'IN SON SAVUNMA HATTI

New York Times'a göre, füze kapasitesinin büyük ölçüde yok edilmesinin ardından nükleer programı İran'ın son savunma hatlarından biri haline dönüştü. Gazeteye konuşan uzmanlar zayıflamış İran rejiminin nükleer programını korumak için her zamandan daha kararlı olacağına dikkat çekti.

İran'ın uranyum stoğunu korumak için hazırlık yaptığı da belirtildi. İndirme operasyonu sırasında İran'ın işleri zorlaştırmak için nükleer tesise sahte konteynerler yerleştirebilmiş olabileceğine dikkat çekildi.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından George Perkovich, "Özel Kuvvetler oraya indiğinde, 20 civarında konteyner yerine yüzlerce veya binlerce konteyner olacak.” dedi.

İSFAHAN, FORDO, NATANZ'DA SAKLANIYOR OLABİLİR

ABD'nin nükleer silahları etkisiz hale getirme konusunda eğitimli özel kuvvetler birimi bulunuyor. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun sadece İsfahan'da değil Fordo, Natanz ve diğer başka nükleer tesislerde de saklanıyor olabileceğine de dikkat çekildi.

Tüm bu tesislere indirme operasyonu yapılmasının zorluğuna vurguda bulunuldu. New York Times, ABD'nin böylesi zorlu bir operasyonu hayata geçirmektense İran rejimiyle tekrar masaya oturarak nükleer soruna çözüm bulabileceği değerlendirmesine de yer verdi.