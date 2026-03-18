Çin’de Sichuan Southwest Havacılık Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine ara tatilde dersleri bırakıp “çiçeklerin tadını çıkarmaları ve aşık olmaları” çağrısında bulundu.

1-6 Nisan tarihleri arasındaki bahar tatilinin teması, okulun resmi sosyal medya hesabından “çiçekleri izleyin ve romantizmin tadını çıkarın” olarak duyuruldu.

EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİ TATİL DÜZENİ

Söz konusu çağrı, Çin yönetiminin yaz ve kış tatillerine ek olarak bahar ve sonbahar tatilleri getireceğini açıklamasından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

Yetkililer ayrıca çalışanların yoğun olmayan dönemlerde seyahat edebilmesi için kademeli ücretli izin uygulamalarını da teşvik edeceklerini belirtti.

HEDEF: TÜKETİMİ VE DOĞUM ORANINI ARTIRMAK

Pekin yönetimi, nüfus içinde iç tüketimi artırmak için seyahat ve boş zaman aktivitelerini teşvik etmeyi hedefliyor. Yetkililer aynı zamanda artan boş zamanın doğum oranlarını yükseltmeye katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Çin’de nüfus 2025 yılında üst üste dördüncü kez azalırken, doğum oranı da rekor seviyede geriledi.

“ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER” PLANI

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, “çocuk dostu şehirler” oluşturulmasına yönelik yeni bir rehber yayımladı.

Bu kapsamda eğitim, sağlık, ulaşım, spor ve rekreasyon alanlarında kamu hizmetlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre Çin’in eğitimden sosyal yaşama uzanan bu yeni yaklaşımı, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda demografik krize karşı geliştirilen uzun vadeli bir stratejinin parçası.