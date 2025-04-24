Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün yaşanan depremden dolayı Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ataoğlu mesajında "İstanbul Silivri ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, zarar gören tüm ailelere sabır ve güç diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Anavatan Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bu zorluğu da birlik ve dayanışma içinde aşacağına inanç belirten Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kalbimiz ve dualarımız sizlerle. Bu tür afetlerde dayanışma ve birlik en büyük gücümüzdür. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun.” dedi.