Rum yönetimi bu şekilde Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını Avrupa Birliği sahasına taşıdığı görüşünde

Rum yönetiminin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 29 Ağustos’ta Brüksel’de yapılacak gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmasına, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını AB sahasına taşıma kaygısıyla yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Fileleftheros haberi “TC-AB İlişkileri Sahasında… Lefkoşa, Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısında Fidan İle Hareket Yaptı ve Ankara’nın Tavrını Bekliyor” başlığıyla aktardı.

Haberde diplomatik çevrelerin Rum yönetiminin, daha önce yaptığı gibi Fidan’ın AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmasını engellememe kararının zamanlamasına dikkat çektiği yer aldı. Gazeteye göre “Avrupa Konseyi Nisan kararlarından sonra Rum yönetimi, bu sefer (Fidan’ın) davet edilebileceği bir prosedür bulunduğuna ve bunun, 'iyi niyeti ile olmasının daha tercih edilir olacağına' hükmetti.

Rum yönetiminin, bu hareketi ile, “AB üyesi olarak Türkiye-AB ilişkileri cephesinde Türkiye’nin siyasi fayda sağlayacağı eylemler yapmaya kararlı olduğu mesajını verdiğine” işaret eden gazete “dolayısıyla bu, Eylül’de New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslar öncesinde Ankara’ya meydan okuyan bir prosedürdür.” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs sorunundaki prosedürün kilidini açabilecek karşılıklı fayda sağlanabilecek bir alan olduğundan Türkiye-Avrupa ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla bağlantılı kılınması, hükümetinin istediği bir şeydir.” vurgusu yapan gazete Fidan’ın Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılımının bir “on-of prosedür olduğunu yazdı. Bu nedenle Fidan’ın katılımının ve Türkiye’nin tavrının bir dereceye kadar Ankara-Brüksel ilişkisinin devamına da bağlı olacağını ekledi.

Gazete Rum yönetiminin “onayını”, BM’nin, üçlü görüşme konusunda iki tarafın nabzını yoklamakta olduğu bir dönemde verdiğine dikkat çekti ve bu şekilde “New York’ta bir üçlü görüşme yapılması ihtimali ışığı altında, devam etme konusunda özlü iradesi olmadığı argümanını da ortadan kaldırdığını” öne sürdü.

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Rum yönetiminin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın önümüzdeki gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasına “müsaade etme kararının yüksek siyasi değerde stratejik bir hareket olduğunu” öne sürdü.

Letimbiotis dün RİK’e yaptığı açıklamada “Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununda müzakereleri yeniden başlatma çabası çerçevesindeki, iyi niyet ve gerçek irade hareketidir.” dedi. Letimbiotis Rum yönetiminin bu hareketinin “TC-AB ilişkilerini belirleyen Ankara-Brüksel ilişkilerinde aşamalı, orantılı ve geri dönüşümlü yaklaşım kararı kapsamında ve Kıbrıs sorununda ilerleme olabileceği prizması altında olduğunu” söyledi. Rum yönetiminin “yapıcı tavrını bir kez daha ortaya koyduğunu, aynı iradeyi gösterip göstermemenin ise Türkiye’ye kaldığını” iddia etti.

İlgili soruya karşılık, Hakan Fidan’ın gayrı resmi toplantıya katılmasını kabul etmesi için Rum yönetimine baskı yapılmadığını söyleyen Letimbiotis “görüşümüz istendi, biz de sadece Brüksel’de yapılacak toplantı için rıza gösterdik.” ifadesini kullandı.

Gazete Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın Brüksel’deki gayrı resmi toplantıya katılıp katılmayacağının şimdilik netlik kazanmadığını ancak cevabının olumlu olmasının beklendiğini de yazdı, şunları ekledi:

“Bu senaryoda Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir görüşme olması kuvvetle muhtemeldir. Türkiye’nin Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılması talep içeren ve ona göre cevap verilmesi gereken bir prosedürdür”