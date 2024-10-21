Sybiha: "Ukrayna'nın Barış Formülü, kalıcı ve kapsayıcı adil bir barış için tek seçenektir"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin emin adımlarla ilerlediğine işaret ederek, "Savaşın yarattığı jeopolitik sınamalarla karşı karşıyayız. Buna rağmen Ukrayna ile çok boyutlu işbirliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor." dedi.

Ukrayna Dişişleri Bakanı Andrii Sybiha da "Ukrayna'nın Barış Formülü, kalıcı ve kapsayıcı adil bir barış için tek seçenektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Fidan, "Savaşın yarattığı jeopolitik sınamalarla karşı karşıyayız. Buna rağmen Ukrayna ile çok boyutlu işbirliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor." diye konuştu.

Fidan, “Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğimizi buradan tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savaşın uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için girişimlerin sürdürüldüğünü belirten Fidan, şunları söyledi:

"Barışa yönelik çabalara destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) hassasiyetini biliyorsunuz. Özellikle çok büyük yıkıma ve hayat kaybına yol açan bu savaşın bir an önce durdurulması için var gücüyle çalışmakta. Sahadaki çabalar müzakere süreçleriyle desteklenmelidir. Barışı hedefleyen her türlü girişimi destekliyoruz. Barış savaşan taraflar arasında varılabilecek bir hedeftir. Bu nedenle barış görüşmelerinin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi gibi barışa hizmet edebilecek düzenlemelerin tekrar gündeme alınmasında yarar görüyoruz. Sayın meslektaşımla bu konuyu da görüştük. Ukrayna'nın bu konudaki pozitif duruşunu da takdir ediyoruz. Karadeniz'in en kısa zamanda yeniden bir işbirliği havzasına dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunun Karadeniz'de bulunan bütün ülkelerin menfaatine olacağı açıktır."

Fidan, Türkiye ve Ukrayna arasında 2011'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye'deki onay sürecinin tamamlandığını vurgulayarak, "Ukrayna'daki sürecin tamamlanmasıyla ekonomik işbirliğimizi kurumsal olarak daha da ileri inşallah taşıyacağız. Savunma sanayisi, ikili ilişkilerimizin önemli başlıklarından birini oluşturmakta. Bu alandaki gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele aldık." dedi.

Görüşmede, Ukrayna'nın yeniden inşasının da kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirten Fidan, "Türk müteahhitlik şirketleri bildiğiniz gibi Ukrayna'da lider konumdalar. Türk müteahhitler Ukrayna'ya bugüne kadar 300'den fazla projede katkı vermiş durumdalar. Bunların toplam tutarı yaklaşık 10 milyar doları buluyor. Şirketlerimiz savaşın başladığı 2022 yılından bu yana 70 projeyi de tamamladı başarıyla ve vefa göstererek şirketlerimiz savaş döneminde bile Ukrayna'yı terk etmediler." diye konuştu.

Fidan, enerji konusunun da görüşülen başlıklar arasında olduğuna işaret ederek, Ukrayna'nın enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik projelerin de ele alındığını vurguladı.

Türkiye ve Ukrayna'nın sadece coğrafi yakınlıklarıyla değil, ortak tarihle de birbirlerine bağlı olduğunu söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

"Kırım Tatarları bu ortak tarihin bir parçasıdır. Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümeti, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesi için takdire şayan hukuki düzenlemeler yaptılar. Bu alanda ilave adımlar atılacağından da eminiz. Biraz önce bakanlıklarımız arasında Diplomat Değişimi Alanında Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin İstişare Eylem Planı'na imza attık. Ukrayna bizim stratejik ortağımızdır. İlişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu ziyaret iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacaktır."

- Sybiha

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın adil şekilde sona ermesi için ülkesinin hazırladığı Barış Formülü'nün tek çözüm olduğunu söyledi.

Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 971 gündür sürdüğünü hatırlatan Sybiha, cephedeki durumun ağır olmasına rağmen Ukrayna'nın mücadeleye devam ettiğini vurguladı.

- "Türkiye, bizim stratejik ortağımız"

Bakan Fidan ile çok kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sybiha, "Türkiye, bizim stratejik ortağımız ve biz bu ortağımızla güvenli ve karşılıklı yarara dayalı güçlü ilişkiler geliştirmek istiyoruz." dedi.

Sybiha, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ilkeli desteğine çok müteşekkiriz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin, şahsen Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın, Sayın Bakan Hakan Fidan'ın ve bütün yöneticilerin savaşın adil bir barışla sonlanmasına ilişkin verdiği desteğe müteşekkiriz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşın ilk gününden beri sergilediği destekler için minnettarız." ifadelerini kullandı.

- "Barış Formülü, kalıcı ve kapsayıcı adil barış için tek seçenektir"

Türkiye'nin, Ukrayna Barış Planı'nı desteklemesinin ve gıda güvenliği alanında da liderlik göstermesinin ülkesi için oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Sybiha, "Ukrayna'nın Barış Formülü, kalıcı ve kapsayıcı adil bir barış için tek seçenektir." değerlendirmesine bulundu.

Sybiha, barışı isteyen bütün devletlerin, Birleşmiş Milletler'in (BM) normlarına göre destek vermelerinin gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin de buna katkı sağladığını biliyoruz." dedi.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde Kiev'in hazırladığı Zafer Planı'nı Bakan Fidan'a sunduğunu aktaran Sybiha, "Bu Zafer Planı'nın, Ukrayna Barış Planı'na bir alternatif değil tam tersi onun uygulanması için bir araç olduğunu vurguladım." ifadesini kullandı.

İkili görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer serbestisinin yeniden test edilmesinin önemini vurguladıklarını anlatan Sybiha, Rusya'nın ülkesinin liman altyapısına karşı artırdığı saldırılardan söz ettiğini, Mısır'a tahıl, İtalya'ya mısır ve BM Gıda Programının Filistin'e insani yardım taşıyan gemilerinin de aralarında olduğu 4 geminin vurulduğu konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Sybiha, gıda güvenliğine yönelik saldırıları ortak çabalarla durdurmanın gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda "Ukrayna'dan Tahıl" programını da sürdürdüklerini kaydeden Sybiha, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamanında oldukça önemli olan girişimin başlatılmasında çok önemli bir rol oynamıştı." dedi.

Kasım ayının başında Kiev'de gıda zirvesi düzenlemeyi planladıklarına işaret eden Sibiha, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda savunma sanayisi ayağına da vurgu yapmak isterim. Türk şirketleri, örneğin Baykar, Ukrayna'da bir fabrika oluşturuyor. STM şirketi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri için İvan Vygovski ve İvan Mazepa isimli iki korvet inşa ediyor. Bu girişimler, hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirmekte. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk şirketlerinin katkılarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz ve onların daha da artmasını dört gözle bekliyoruz."

İkili görüşmede Ukrayna tarafının, özellikle savaş esirlerinin değişimiyle ilgili konularda Kırım Tatarlarının da kapsanmasına önem verdiklerini kaydeden Sybiha, aynı zamanda diplomat değişimi alanında mutabakat zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin istişare eylem planını bugün imzaladıklarını söyledi.

Sybiha, "Bu işbirliğinden iki halkın da yarar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye'deki Ukrayna vatandaşlarına seslenen Sybiha, "Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sybiha, Erdoğan ile Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.