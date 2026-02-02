Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Genel Başkanı Cengiz İşkey, Berat Kandili’nin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

İşkey, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, din görevlilerinin toplumun birlik, beraberlik ve manevi huzuru için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Berat Kandili’nin bireysel arınmanın yanı sıra sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir çağrı olduğunu ifade eden İşkey, tüm din gönüllülerinin, Kıbrıs Türk halkının ve İslam âleminin kandilini tebrik etti.

İşkey, gecenin barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.