Polisten yapılan açıklama şu şekilde;

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

22.04.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu'nun 4-5'inci kilometreleri arasında, Ali MUSTAFA (E-67), yönetimindeki ZUS 264 plakalı salon araç ile ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği esnada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İbrahim ARICI (E-44) yönetimindeki RHA 4128 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ZUS 264 plakalı araç sürücüsü Ali MUSTAFA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Raja Sharıq AMIN (E-27) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

Kazada yaralanan RHA 4128 plakalı otobüs sürücüsü İbrahim ARICI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa ARIOĞLU (E-38), Cemil EDİP(E-41), Sevim CEPNİ(K-31), Oğuzcan KARLITEPE(E-23), Kayhan SOĞUKELLİ (E-41), Işık BERBER(E-41), Umut ULAŞ (E-25), Muhammed Akif PASHA (E-38) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahade altına alınırken İbrahim ARICI ve Muhammed Akif PASHA Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.