FBI tarafından, Batı ülkelerine yasa dışı silah sattıkları gerekçesiyle aranan Arap kökenli iki kişinin, Güney Kıbrıs ile de bağlantısının bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Merkezli Aranan Silah Tacirleri” başlıklı haberinde Amerikan makamlarının, FBI tarafından aranan, Βatı düşman ülkelere yasa dışı silah kaçaklığı yapan iki iş insanına ait verileri basına açıkladığını yazdı.

Aranan kişilerin 45 yaşındaki “Samer Rayya” ve 63 yaşındaki “Mohammad Majd Deiry” olduğunu yazan gazete, haberini bu kişilerin fotoğraflarıyla da destekledi.

Μerkezi Baf’ta olan iki iş insanına ait şirketin, Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı olduğunu yazan gazete, Amerikalıların, bahse konu iki iş insanının “Black Shield” internet ağının başını çektiğine inandığını belirtti.

“Black Shield” ağının isminin, Rayya ve Deiry’nin katılımcısı olduğu aynı isimli şirketten aldığını belirten gazete, bahse konu kişilerin silah kaçakçılığı hedefleri için KKTC’yi de kullandığını savundu.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın olaydaki tam olarak (gazete olarak) rolünü araştırırken ABD’nin güney eyaleti mahkemesinde açılan davadaki iddianameyi incelediğini yazdı.

Habere göre, iddianamedeki detaylar ayrıntılı bir şekilde verilmezken açıklayıcı notlardan birinde “komploculardan birinin, ilgili mühimmatın nihai alıcılarının fotoğraflarının yer aldığı belgelerle şifreli bir mesaj gönderdiği ve nihai alıcıların, Kuzey Kıbrıs’taymış gibi olduğunu gösterdiği” ifadesi yer aldı.