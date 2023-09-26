Türkiye'nin ünlü piyanisti Fazıl Say ve usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 3 bin kişinin katılımıyla Girne Amfitiyatro’da sahne aldı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Amfitiyatro'da Fazıl Say'ın büyüleyici piyano performansı ve Genco Erkal'ın etkileyici sahne şovları, katılımcılarca beğeniyle izlendi.

Geceye "Yaşamaya Dair", "Ben İçeri Düştüğümden Beri", "Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz" gibi ünlü eserler ile damgasını vuran sanatçıların performansı ve enerjisi, gece boyunca dinleyicileri derinden etkiledi.

Girne Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğin, sanatın ve müziğin bir araya geldiği özel bir buluşma noktası olarak hafızalara kazındığı belirtildi.