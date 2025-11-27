Gazeteci Fatih Altaylı hakkında dört yıl iki ay hapis cezası verildi. Altaylı'nın tutukluluğu devam edecek.

AA’nın aktardığına göre YouTube kanalında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı “hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı” gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılanan Altaylı'ya dört yıl iki ay hapis verilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" gerekçesiyle yargılandığı davada 22 Haziran'da tutuklanan 63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Altaylı ve taraf avukatları katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da sanık avukatı olarak duruşmada yer aldı. Duruşmaya, ayrıca Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, tarihçi yazar Murat Bardakçı, bazı gazeteciler ve Altaylı'nın yakınları izleyici olarak katıldı.

Savcı, Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan beş yıldan az olmamak şartıyla hapis verilmesini ve tutukluluk halinin devamı talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Karar öncesi son sözü sorulan Altaylı, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Fatih Altaylı'ya dört yıl iki ay hapis vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Verilen ceza miktarı dikkate alındığında sağının kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını" değerlendiren mahkeme, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.