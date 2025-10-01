Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, seçim yasakları gerekçesiyle öğretmen atamaları yapılmazken okullara 35 güvenlik görevlisi alındığını ileri sürdü.

“Seçim yasakları sadece öğretmen atamaları için mi geçerliydi?” diye soran Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Orta Eğitim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullara 35 güvenlik görevlisi alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Eylem, bu yıl ilk kez çözümü olduğu halde öğretmen atamalarının seçime kurban edildiğini savunarak, güvenlik görevlileriyle ilgili bazı soruların cevaplanmasını isteyerek şöyle devam etti:

“Okulların temizliğinde olduğu gibi hizmet alımı için ihaleye çıkılan bu konuda, şu anda alım yapılması seçim yasaklarına aykırı değil midir? Güvenlik görevlisi, hademe ve tüm kadroların okullarımıza atamayla sağlanması gerekirken neden bu yola başvurulmaktadır? Toplam 50 okulun 35’ine güvenlik görevlisi alınması, 15’ine alınmaması hangi kritere göre belirlenmiştir? İlkokullarımıza bir tane bile alınmamasına kim, nerde karar vermiştir?”

35 okula alınan bu kişilerin sicillerinin bakanlık tarafından incelenip incelenmediğini de soran KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bir güvenlik görevlisinin okula elinde sigarayla girdiğini iddia etti.

Açıklamasında hükümeti ve Mili Eğitim Bakanlığı’nı eleştiren Eylem, nitelikli, parasız, bilimsel, laik, kamusal eğitim için mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyerek, boyun eğmeyeceklerini, karanlığa geçit vermeyeceklerini ifade etti.