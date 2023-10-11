Evkaf ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin işbirliğiyle planlanan Şampiyon Melekler Bursu, bugün Evkaf bahçesinde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Her yıl devam etmesi planlanan bursla öğrencilere yılda üç asgari ücret katkı sağlanacak.

Burs verilen öğrencilerin açıklanması amacıyla Evkaf'ın bahçesinde düzenlenen tören esnasında konuşan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Şampiyon Melekler Bursu’nu kazanan öğrenciler sayesinde topluma hizmet edecek nice doktorlar nice mühendisler ortaya çıkacağını söyledi. "Biz hep beraber çok güzel işlerde yeniden buluşacağız" diyen Benter, katılan herkese teşekkür etti. Törende Şampiyon Melekleri Yaşatma Dernek üyeleri ve öğrenci velileri de konuştu.

Bursu Hayal Öcal (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), Fatih Seğmen (University of Nicosia Medical School), Tual Akdoğan (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü) ve Sude Avşar (Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) almaya hak kazandı.