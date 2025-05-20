(Kamalı Haber)- Haspolat bölgesinde meydana gelen 'Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu' suçundan tutuklanan Hamit Yaşar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Aysın Erdemir mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 15:20-17:00 saatleri arasında CÖŞ ekipleri tarafından Haspolat'ta zanlı Hamit Yasar'a ait ikametgahta gerçekleştirilen arama esnasında yatak odası içerisinde bulunan komodin çekmecesi içerisinde izinsiz ve kayıtsız olarak tasarruf ettiği Tisas marka 9 mm çapında tabancaya ait bir adet şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 4 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre zarfında şarjörün incelenmesi için PGM balistik şubeye teslim edildiğini ve zanlı adına kayıtlı herhangi bir ateşli silah olup olmadığının araştırılması için PGM idari polis Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-I_vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300'er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.