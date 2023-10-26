Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir markete sigara satmak isterken Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tutuklanan, evinde yapılan aramada silah ve askeri malzemeler bulunan emekli uzman çavuş Veli Karademir bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Ergün, zanlının 25 Ekim 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında 13 karton sigarayı Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir markete satmak isterken Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, elbise dolabı içinde 10 karton sigara, 6 paket sigara, 9 milimetre çapında canik marka tabanca, askeri mühimmat sandığı, sis havan mermisi kutusu ve M3 hartucu ahşap palet bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 18 Eylül 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, tabancanın herhangi bir adli olaya karışıp karışmadığının araştırılacağını belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, Türkiye’de uzman çavuşluktan emekli olduğunu ifade ederek, “Askeri personel olduğum için sigara hakkımız vardı. Sigara içmediğim için satmak istedim. Silah da ruhsatlıdır ve Türkiye’de taşıma hakkım var. Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum. Ayrıca evimde bulunan mühimmat sandığı ve palet de atış alanlarında bulmak mümkün” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.