AKEL, Güney Kıbrıs’ın NATO ile olan ilişkisi ve İsrail ile stratejik iş birliğini yeniden gündeme getirmesi nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'i eleştirdi.

Alithia gazetesinde yer alan habare göre, AKEL yazılı açıklamasında Hristodulidis’in talihsiz açıklamalarını tekrarlama fırsatını kaçırmadığı ve her defasında Güney Kıbrıs’ın dış politikasını askeri ittifak mantığıyla bağdaştırdığını kaydetti.

Habere göre AKEL, NATO tartışmasının ya da askeri altyapılara katılımın ne uluslararası hukukla ne de Güney Kıbrıs’ın BM kararlarıyla ilişkili olan askersizleştirme teziyle bağdaştığını ifade ederek, Hristodulidis’in yakın zamanda yaptığı ittifak vurgusunun, güvenilirliği ve tutarlılığı konusunda akıllarda soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

Hristodulidis’in seçim öncesi NATO’ya üyeliğin vatana katkısı olmayacağını söylediğini anımsatan AKEL, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile olan ilişkilerini övüp Gazze’de yaşanan insani krizden hiç bahsetmeyen Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın dış politikasındaki dengeyi sarstığını kaydetti.