Ülkede şap hastalığıyla ilgili sıkı tedbir uygulanacağı, Veteriner Dairesi’ne bildirilmeksizin satış, nakil veya kesim amaçlı hayvan hareketlerine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde küçük ve büyükbaş hayvan hareketleri sıkı kontrol altına alındı.

Uygulama kapsamında, hayvan sevki, satış, nakil, kesim amaçlı taşıma ve işletmeler arasında hayvan hareketleri Veteriner Dairesi’ne önceden bildirilmeden ve resmi izin alınmadan yapılamayacak.

İzinsiz hayvan hareketlerine müsamaha gösterilmeyeceğinden kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılacak.