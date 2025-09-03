Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın elektrik şebekelerini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesinin önemini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Avrupa Komisyonu’nun enerji konularından sorumlu temsilcisi Anna Kaisa açıklamasında Great Sea Interconnector (GSI) projesinin bölgenin enerji altyapıları ve enerji politikası açısından özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu projeye yatırım yaptıklarını ve bunun yalnızca kendileri için değil bölge için de önemli olduğunu kayeden Kaisa, amaçlanan şeyin projenin öngörülen zaman takvimi dahilinde uygulanması ve projenin devam etmesi için çözüm bulunması olduğunu dile getirdi.

Avrupa Komisyonu Enerji Komiseri Dan Jorgensen’in Türk yetkililer ve projenin diğer paydaşlarıyla görüşmelerde bulunduğunu da anımsatan Kaisa, projede gecikmeler ve problemler olduğunu kabul ettiği açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun projenin mümkün olan en kısa sürede ilerlemesini istediğini sözlerine ekledi.