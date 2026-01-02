Zirvedeki patlayıcı faaliyetlerin şiddeti azalırken, yeni yılın ilk gününde yanardağın doğu yamacında deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte yeni bir püskürük çatlağı açıldı.



Yeni çatlak, Valle del Bove vadisine doğru ilerleyen etkileyici bir lav akışına yol açtı. Uzmanlar, bu yanal ve akışkan püskürme faaliyetini yakından izlerken, lav akışının yerleşim alanlarından uzak olduğu ve şu aşamada halk için acil bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.



Havacılık uyarısının (VONA) turuncu seviyede kalmayı sürdürdüğü, Catania Uluslararası Havalimanı'nın ise hava trafiğini etkileyecek bir durum olmaksızın faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

(AA-RU/ÖZ)