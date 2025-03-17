Etiyopya hükümeti, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nde (TPLF) artan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Timothewos, Kasım 2022'de, çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin imzalanan barış anlaşmasına sadık kalınması gerektiğini belirterek, "Uluslararası toplumu, barışı bozanlar ile anlaşmayı sadakatle uygulamaya çalışanlar arasında ayırım yapmaya ve sürecin ilerlemesini desteklemeye çağırıyorum." dedi.

Tigray bölgesinde barış anlaşmasının bazı maddelerinin Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) tarafından ihlal edildiğini ifade eden Timothewos, grubu, dış güçlerle işbirliği yapmak ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin dönüşünü engellemekle suçladı.

Timothewos, OLF'nin aynı zamanda barış anlaşmasının "silahsızlanma" maddesini ihlal ettiğini ve bunların küçük ihlaller olmadığını belirtti.

Etiyopya'da 2020-2022 yıllarında süren iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya hükümeti ile Tigray güçleri arasında Kasım 2022'de, çatışmaların sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmıştı.