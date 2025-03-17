“Cenevre’de federasyon temelinde çözüm aramanın beyhude olduğuna, daha fazla zaman geçirilmemesi gerektiğine dikkat çekeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının bu zaferden aldığı ilhamla özgürlüğüne kavuştuğunu ve devletini kurduğunu vurguladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin yardım ve desteğiyle kendi devletini, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için büyük bir mücadele verdiğini de kaydetti.

Tatar, Cenevre'deki hedeflerinin “Artık tükenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan federasyon temelinde çözüm aramanın beyhude olduğunu yineleyerek bu çerçevede daha fazla zaman geçirilmemesi gerektiği noktasına dikkat çekmek" olduğunu belirterek, ortak zemin olmadığı tespitinin de altını çizeceklerine işaret etti.

-“Çanakkale Zaferi, istiklal mücadelesi için elzem olan ruhu ortaya çıkardı”

Çanakkale Zaferi’nin tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez.' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz.”

-“Çanakkale Zaferi, Kıbrıs Türk halkının egemenlik, bağımsızlık, varoluş ve özgürlük mücadelesine de ilham ve güç kaynağı oldu”

Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidi yad ettiklerini de ifade eden Tatar, “Şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Türk milletinin kaderini değiştiren Çanakkale Deniz Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen İstiklâl Savaşı’nın ilk kıvılcımını oluştururken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun da temellerini oluşturmuştur. Dünya tarihini değiştiren bu büyük zafer, esir ve mazlum uluslara umut ve ilham verirken, Kıbrıs Türk halkının egemenlik, bağımsızlık, varoluş ve özgürlük mücadelesine de ilham ve güç kaynağı olmuştur. Bu büyük zaferden ilham ve güç alan Kıbrıs Türk Halkı, vatan bildiği bu topraklarda her türlü güçlüklere rağmen, Türkiye’nin yardım ve desteğiyle kendi devletini, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için büyük bir mücadele vermiştir. Bir asırdan bu yana devam eden bu kutsal mücadelede evlatlarımız, Çanakkale’de olduğu gibi toprağa düşmüş, bu topraklar kan ve canla vatan yapılmıştır. Bugün kendi vatanımızda, kendi egemen devletimizin çatısı altında özgür olarak yaşıyorsak bunu; halkımızın direnişine, mücahit ile Mehmetçiğe ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin emaneti olan bu değerleri, her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız.”

-Tatar Kıbrıs sorununa da değindi: “Rum tarafının federasyon anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir”

18 Mart mesajında Kıbrıs soruna da değinen Tatar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs konusuyla ilgili olarak federal temele dayalı bir anlaşmaya ulaşabilmek için 1968 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden müzakere süreci, Rum tarafının olumsuz tutumuyla olumlu bir sonuca ulaşamazken özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana müzakerelerinde yaşananlar, federal temele dayalı bir antlaşmanın mümkün olamayacağını gözler önüne sermiştir. Rum tarafının federasyon anlayışı; Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı ve halkımızı azınlık yapmayı içermektedir. Bunları da kabul etmemiz mümkün değildir. Adadaki gerçekler dikkate alınarak Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak egemen eşitliğimiz ve uluslararası statünüzün kabulüyle iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi ilk kez Cenevre’de müzakere masasına koyarak kayıt altına aldırmıştık. Bugün ve yarın yine Cenevre'de olacak ve BM gözetiminde gerçekleştirilecek gayri resmi Kıbrıs toplantısında orada ortak zeminin olmadığının tespitinin altını çizeceğiz. Ortak zemin olmayışı BM temsilcilerinin raporlarında teyit edilmiştir.”

-“Federasyon temelinde çözüm aramanın beyhude olduğunu yineleyeceğiz”

Cenevre'ye Kıbrıs’ın geleceğine yönelik toplantı yapmak amacıyla gittiklerini de anımsatan Tatar, mesajını şöyle tamamladı:

“Artık tükenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan federasyon temelinde çözüm aramanın beyhude olduğunu yineleyerek bu çerçevede daha fazla zaman geçirilmemesi gerektiği noktasına dikkat çekeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anarken, gazilerimizi de saygı ve hürmetle selamlıyorum.”