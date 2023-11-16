Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Jens Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceği bildirildi.

Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'nin haberinde Kallas'ın Washington'daki temaslarına yer verildi.

ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas "evet" yanıtını verdi ve bu yanıt alkışlarla karşılandı.

Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg 2014'ten bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor ve görev süresi dört kez uzatıldı.

46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.

Kallas'ın Reform Partisi martta Estonya'daki seçimlerden ezici bir zaferle ayrılmıştı ancak ülke medyasında çıkan haberlerde Kallas'ın eşinin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yla savaşa başlamasının ardından Moskova'da faaliyet göstermeye devam eden bir taşımacılık şirketinin önemli hissedarlarından biri olarak kaldığının ortaya çıkmasının ardından ağustosta popülaritesi düşmüştü.

Kallas, daha önce Estonyalı şirketlere Rusya'daki faaliyetlerini durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

Eşinin ticari faaliyetlerinin ayrıntılarını bilmediğini söyleyen Kallas'a Cumhurbaşkanı Alar Karis ve halktan istifa çağrıları gelmişti ancak istifa kararı almamıştı.