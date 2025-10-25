Eski Larnaka Havalimanı bölgesinin, 100 milyon euro yatırım yapılarak uçak bakım merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Bird Aviation” adlı hava araçları bakım şirketinin eylemlerini genişletme planını uygulamaya geçirmesinin ardından üç şirketin daha eski havalimanı bölgesinde faaliyet göstermeye başlayacağını ve hazırlıkların 2028 yılına kadar tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, böylelikle yüzlerce yeni istihdam yapılacağını ve iki özel üniversitenin de bu çerçevede, Güney Kıbrıs’taki iş gücünün artırılmasına yönelik özel program açacağını kaydetti.