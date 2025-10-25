Rum yönetimi, Brüksel’deki zirvenin ardından Türkiye’nin, AB’nin savunma ve silahlanma programı yatırımlarını finans programı SAFE’ye katılımını engellediğini açıkladı ancak AKEL, açık kapı bırakıldığına dikkat çekti.

Haravgi’nin haberine göre AKEL tarafından yayımlanan açıklamada “Açıklamalar ve birinci sayfalar Türkiye’ye SAFE kapılarını kapatabilir ancak pencere açık” denildi. Haberde Türkiye’nin savunma sanayisinin NATO ve AB teşviki ve AB liderliğinin müsamahasıyla, bir süredir Avrupalı ortaklarıyla iş birlikleri ve konsorsiyumlar oluşturduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada Rum ve Avrupa halklarının eğitim, sağlık, sosyal politika, inovasyon ve çevre harcamalarına gitmesi gereken milyonlarca eurosunun savunma ve silahlanmaya gideceğine dikkat çekildi.