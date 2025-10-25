Limasol’da 8 kilo hintkeneviri (esrar) türü uyuşturucu ele geçirildi, Larnaka’da ise Afrika’dan Güney Kıbrıs’a Almanya üzerinden gönderilen kargodan “Crystal Meth” türü uyuşturucu çıktı.

Politis’e göre Rum polisi 14 Ekim’de başlattığı operasyon çerçevesinde perşembe günü toplam 8 kilo ağırlığında hintkeneviri (esrar) türü uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuyu bulunduran ve taşıyan 26 ve 35 yaşlarındaki iki kişi mahkemeye çıkarılarak haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındı.

Afrika’dan Güney Kıbrıs’a Almanya üzerinden gönderilen kargodan da 360 gram ağırlığında metamfetamin (crystal meth) türü uyuşturucu çıktı. Pazartesi günü Larnaka’da gerçekleştirilen operasyonda ikisi 30 biri de 31 yaşlındaki üç yabancı uyruklu tutuklandı.