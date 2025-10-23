Çin-Güney Kıbrıs-Avrupa medya forumunun Lefkoşa’nın Güney’inde gerçekleştirildiği ve Çin’in Rum kesimindeki Büyükelçi Yardımcısı Zhou Yunliang’ın da burada konuşma yaptığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Yunlaing konuşmasında, Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki iş birliği yanı sıra Çin ile AB arasındaki ilişkilerin tüm taraflar açısından yararlı olduğunu ve bunun küresel ekonomik kalkınma ile refaha da katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Medya forumu çerçevesindeki ilk panelde konuşan Yunliang “Tek Çin” ilkesinin habercilikteki önemine de değindi.

Gazete, başka bir haberinde ise forumun ikinci gününde düzenlenen yuvarlak masa toplantısına yer verdi.

Gazete, yuvarlak masa toplantısının ana mesajının modern medya araçlarının sorumluluk sahibi olması ve istisnalar olmaksızın faaliyet gösterip, kültürler arası diyaloğu ileriye götürmesi şeklinde olduğunu iletti.