İsrailliler ve Lübnanlılar başta olmak üzere yabancı uyruklular tarafından Güney Kıbrıs genelinden taşınmaz mal satın alımlarının, ülke ölçülerine göre şaşırtıcı oranda yüksek olduğuna, bir yıl içerisinde bin 669 özel kişinin konut, arsa ve tarla satın aldığına dikkat çekildi.

Alithia “İsrailliler ve Ruslar Bol Tarafından Konut Satın Alıyor… Bütün Kazalar Arasında Baf Birinci Sırada” başlıklı haberinde AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in talebi üzerine İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun Rum meclisine sunduğu verileri aktardı.

Gazeteye göre Hristofidis Güney Kıbrıs’tan taşınmaz mal satın alan AB vatandaşları, üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı, uyrukları, özel ve tüzel kişilerin sayısı, satılan taşınmazların türü ve hangi kazalarda olduğuna dair detaylı bilgi talep etmesine rağmen Yoannu sadece özel kişilerle ilgili veri sundu ve her kategoride satılan taşınmazların toplam alanıyla ilgili bilgi vermesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Gazete Yoannu’nun sunduğu 15 Eylül 2024-15 Eylül 2025 dönemi verilerine dayanarak AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının en çok taşınmaz mal satın aldığı kazanın Baf olduğunu, onu Larnaka ve Limasol’un izlediğini, Güney Lefkoşa ve Mağusa bölgesinin de yükseliş eğiliminde olduğunu yazdı.

Habere göre en çok taşınmaz mal satın alanların başında İngilizler, Ruslar, İsrailliler ve Yunanlar geliyor. Bu uyruklardan kişiler daha çok konut tercih ediyor ancak son yıllarda arsa ve tarla alımlarında artış gözlemlendi.

Son bir yıl içerisinde yabancılara satılan toplam 962 konuttan 385’i AB vatandaşlarının, 577’si üçüncü ülke vatandaşlarının eline geçti. Baf’ta AB vatandaşlarına 189, üçüncü ülke vatandaşlarına 313 konut satıldı. Limasol’da 70 konut AB vatandaşlarına ve 102 konut üçüncü ülke vatandaşlarına, Larnaka’da 41 konut AB vatandaşlarına 77 konut üçüncü ülke vatandaşlarına, Mağusa bölgesinde 43 konut AB vatandaşlarına 71 konut üçüncü ülke vatandaşlarına, Lefkoşa'da 42 konut AB vatandaşlarına, 14 konut üçüncü ülke vatandaşlarına satıldı. Bu rakamların sadece kayıtlı konutlarla ilgili olduğu, tapusu güncellenmemiş konutların sayısının bilinmediğine dikkat çekildi.

Veriler, Güney Kıbrıs genelinde toplam 350 arsanın yabancılara satıldığını, bunlardan 218’inin AB vatandaşı, 132’sinin üçüncü ülke vatandaşı olduğunu ortaya koydu. Avrupalı alıcıların en çok arsa satın aldığı kaza Limasol (98) oldu. Onu 65 ile Lefkoşa 31 ile Larnaka izledi. Üçüncü ülke vatandaşları da Larnaka’dan 84, Limasol’dan 25 arsa satın aldı.

Ülke genelinde yabancılara satılan toplam tarla sayısı 357, bunlardan 276’sı Avrupa vatandaşlarının, 81’i üçüncü ülke vatandaşlarının eline geçti. En çok tarla satın alınan kaza 98 ile Limasol oldu. Onu 65 ile Baf, 59 ile Lefkoşa izledi. Üçüncü ülke vatandaşlarının tarla satın alımında tercih ettiği kazalar 33 ile Lefkoşa ve 20 ile Limasol oldu.

Güney Kıbrıs’tan taşınmaz mal satın alanların milliyetlerine bakıldığında, Lefkoşa 403 ile Yunanlar, Mağusa bölgesinde 220 ile İngilizler, Larnaka’da 850 ile İsrailliler ve 723 ile Lübnanlılar başı çekti. Limasol’da birinciliği 846 ile Ruslar elde tutuyor, onları 571 ile İsrailliler takip ediyor. Baf’ta birincilik 890 ile İngilizlerin elinde, onları 683 ile İsrailliler izliyor.