Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eşinin kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek, tutuklanmasına ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine neden olan Elmas Sayar, hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Yargıç, sanığın 12 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen tecavüz davasında 2023 yılı içerisinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda ve Lefkoşa Aile Mahkemesi huzurunda verdiği yeminli ifadelerin doğru olmadığını beyan ederek “yalan yere tanıklık yapma, tanıkların çelişik ifade vermesi ve yalan yere yemin verme” suçlarını işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın ifadesinde kendisini aldattığını düşündüğünü ve kıskançlık nedeniyle eşine iftira attığını söylediğini kaydetti. Candaş, sanığın ifadesi nedeniyle eşinin 9 ay hükümsüz tutuklu olarak, cezaevinde kaldığını, belirtti. Yargıç, sanığın işlediği suçların adaletin yürütülmesine dair suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın cinsel tecavüz gibi ağır bir suçla eşini zan altında bırakıp, boş yere cezaevinde tutuklu kalmasına, ayrıca mahkemeye ve polise yalan ifade vererek, adaletin boş yere meşgul esilmesine, kamu kaynaklarının boş yere kullanılmasına neden olduğunu belirtti.

Sanığın avukatının, müvekkilinin eşiyle bir husumeti kalmadığını söylediğini ifade eden Yargıç, “Bu sadece eşiyle alakalı işlenen bir suç değildir. Polis ve mahkemelerin vakti çalınmış, kamu kaynakları boş yere heba olmuştur” dedi.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdiklerini, sanığın 2 çocuk annesi ve 27 yaşında sabıkasız oluşunu dikkate aldıklarını belirterek, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.