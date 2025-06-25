Erhürman: "E ğitimde seferberlik dönemi Kıbrıs Türk halkının kalkınma hedefinde yer almalı"

Çavuşoğlu: " Herkes bir tuğla koyarsa, bir duvar olur"

Millî Eğitim Bakanlığı ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi iş birliğinde yapılacak Esentepe İlkokulu yeni okul binasının temelleri bugün düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı, Esentepe İlkokulu öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı birer konuşma yaptılar.

-Erhürman: “Ortaya çıkan eser Kıbrıs Türk halkının eseridir”

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında ülkenin dört bir yanındaki birçok projede yerel yönetimlerin başı çektiğini kaydederek, merkezi yönetimin de yerel yönetimlerle birlikte hareket ettiğini, özel sektörün de devreye girdiğini belirtti.

Projeye katkı koyanlara teşekkür eden Erhürman, ortaya çıkan eserin Kıbrıs Türk halkının eseri olduğunu söyledi. Temelleri atılacak okulda öğrencilerin deniz manzaralı bir ortamda eğitim alma şansına sahip olacaklarını dile getiren Erhürman, bunun çocuklar için çok önemli bir lütuf olduğunu kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında eğitimin toplumların öncelikli kalkınma hedefi olduğunu aktaran Erhürman, Kıbrıs Türk halkının da doğru dürüst kalkınma hedefi ortaya koymak zorunda olduğunu söyledi. Modern okullara ve binalara sahip olmanın önemli olduğunu ama bunun yeterli bir adım olmadığına işaret eden Erhürman, binaların içlerinde öğrenci merkezli bir eğitim olması gerektiğini dile getirdi.

Erhürman, öğrenci merkezli eğitim yanında öğretmen unsurunu da devreye sokmak gerektiğini, mutlu, motive ve donanımlı bir öğretmenin modern bir eğitim verebileceklerini kaydetti.

Eğitimde seferberlik döneminin Kıbrıs Türk halkının kalkınma hedefinde yer almasının önemine işaret eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması ve dünyaya açılması için bunun gerekli olduğunu vurguladı.

Çocukların ‘ben bu ülkede yaşayamam’, ‘göç etme hayalleri kuruyorum’ cümlelerini duymak istemediklerini de aktaran Erhürman, bu cümleleri tüketecek seferberliğe hazır olmak gerektiğini ifade etti.

-Çavuşoğlu: “Bir okul da sen yap, bir sınıf da sen yap, bir tuğla da sen koy”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yeni okul binasının yapımına katkı koyanlara teşekkür ederek, “Bize destek verenleri ifade ettik sonra benim duygusalım, heyecanım arttı.” dedi.

Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un bakanlıkla iş birliğinde bir okul yapabileceklerini kendileriyle paylaşmalarını bir müjde olarak alıp, hemen çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bir okul da sen yap, bir sınıf da sen yap, bir tuğla da sen koy” çağrısının diğer belediye başkanlarına veyahut hayırseverlere örnek olması dileğinde de bulundu. “Herkes bir tuğla koyarsa, bir duvar olur.” diyen Çavuşoğlu, çalışmanın birlikte yapılması sonucu bir okul olacağını ve bir okulun da geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunun altını çizdi.

Bugüne kadar iş birlikleriyle 23 okul yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, “Bugün 24. okulun temeli atıyoruz.” diyerek, okulun tamamlanması için Şubat 2026’yı hedef koyduklarının altını çizdi. Bu tür projeleri diğer yerleşim yerlerinde de hayırsever belediyelerle birlikte hayata geçirme amaçları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, halka destek çağrısında bulundu.

-Özdenefe: “Eğitim herkesin önceliğidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise okulun sadece bir bina değil; çocukların güvenli, modern ve güzel bir ortamda eğitim göreceği, geleceğe umutla hazırlanabileceği bir yuva olacağını işaret etti. Eğitimin herkesin önceliği olduğunu belirten Özdenefe, “Güçlü bir toplum ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkündür.” dedi. Yeni okul binasının çocuklar için ilham veren bir ortam olması temennisinde bulunan Özdenefe, “Hayırlı olsun” dedi.

-Kırok: “Eğitim yatırımlarını belediyecilik hizmetlerinin merkezine koyduk”

Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok eğitime olan inançları ve çocuklara duydukları sorumluluğun yeni bir simgesi olarak, Esentepe İlkokulu'nun temelini hep birlikte atmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim yatırımlarını belediyecilik hizmetlerinin merkezine koyduklarını işaret eden Kırok, bu anlayışla Çatalköy’e kazandırdıkları Çatalköy İlkokulu ve dört yaş grubuna yönelik okul öncesi eğitim binasını anımsattı. Kırok, “Bugün 1.650 m2’lik kapalı alana sahip Esentepe İlkokulu’nun temellerini atıyoruz” diyerek, bunun sadece bir okul binası olmadığını; bir umudun, bir geleceğin, bir toplumun ideali olduğunu kaydetti.

Eğitim yatırımlarının sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da en büyük yatırımı olduğunu vurgulayan Kırok, bu projeyle Esentepe bölgesindeki çocukların daha nitelikli, çağdaş ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşacaklarını işaret etti.

-Özçaylı: “Atlan temel çocukların daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılmış ilk adımdır”

Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı projeye katkı koyanlara teşekkür ederek, Esentepe İlkokulu’nun Esentepe, Bahçeli ve Karaağaç bölgelerinden gelen 200 öğrenciye hizmet verdiğini söyledi. Okul yaptırmanın her yerde ve her durumda hayırlı bir iş olduğunu kaydeden Özçaylı, atlan temelin çocukların daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılmış ilk adım olduğunu vurguladı.