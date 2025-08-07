Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Erenköy; Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin, özgürlük aşkının ve direniş ruhunun simgesi, onurunun savunulduğu yerdir.” dedi.

Ertuğruloğlu, Şanlı Erenköy destanının 61. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Şanlı tarihimizde destansı bir direniş olarak yerini alan Erenköy; Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin, özgürlük aşkının ve direniş ruhunun simgesi, onurunun savunulduğu yerdir. Erenköy, Enosis hayaliyle Kıbrıs Türkü’nü kanla, savaşla boğmaya ve Kıbrıs’tan yok etmeye çalışan zihniyete karşı; 'Biz buradayız ve Kıbrıs Türk varlığı sonsuza dek var olacak, Anavatan’la bağlarımızı koparmayacağız' cevabının güçlü bir şekilde verildiği yerdir. Bugün Erenköy destanının 61. yıl dönümü. O büyük direnişi gösteren kahraman Mücahitlerimizi; üniversite öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e koşan vatanın mert gençlerini, en büyük güvencemiz Mehmetçiklerimizi ve Kıbrıs Türkü kardeşleri için şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i derin bir saygı ve minnetle anıyorum, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimizi hürmetle selamlıyorum. Erenköy destanı, halkımızın hafızasında daima yaşayacaktır.”